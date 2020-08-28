Adana'da trafik cezaları KGYS üzerinden yazılmaya başlanacak - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü 'nce 1 Eylül 'den itibaren hayata geçirilecek sistemle Adana'daki 8 kavşak ve 4 bulvar üzerinde bulunan KGYS kameralarının görüntüleri, görevlendirilen memurlarca izlenecek.

Adana 'da şehrin işlek cadde ve kavşaklarında hatalı park, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri takmama gibi konular Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından tespit edilerek ceza yazılacak.

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