Adana'da şehrin işlek cadde ve kavşaklarında hatalı park, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri takmama gibi konular Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından tespit edilerek ceza yazılacak.
İl Emniyet Müdürlüğü'nce 1 Eylül'den itibaren hayata geçirilecek sistemle Adana'daki 8 kavşak ve 4 bulvar üzerinde bulunan KGYS kameralarının görüntüleri, görevlendirilen memurlarca izlenecek.
İzlenen bölgelerde yaşanacak trafik kuralı ihlalleri tek tek belirlenerek araç plakalarına ceza-i işlem uygulanacak. Takip edilen bölgelere ayrıca uyarı levhaları asılıp sürücülerin uyarılması sağlanacak.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 14:51 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adana'da trafik cezaları KGYS üzerinden yazılmaya başlanacak - Son Dakika