Adana'da trafik ekipleri yayalara yönelik uygulama yaptı - Son Dakika

Adana'da trafik ekipleri yayalara yönelik uygulama yaptı
17.10.2020 09:36
ADANA'da trafik polisleri, ana arterlerde yaptığı uygulamalarda, yolun karşısına geçişlerde kurallara uymayan yayalara cezai işlem uyguladı.
ADANA'da trafik polisleri, ana arterlerde yaptığı uygulamalarda, yolun karşısına geçişlerde kurallara uymayan yayalara cezai işlem uyguladı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte en çok risk altında olan yayaların yolun karşısına geçişlerini alt ve üst geçitler, trafik ışıkları, okul geçitleri ve yaya geçitlerinden sağlamaları amacıyla işlek cadde ve bulvarlarda uygulama gerçekleştirdi. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen uygulamalarda, geçiş kurallarına uymayan yayalara 'Karayolları Trafik Kanunu'nun 68'inci maddesi kapsamında işlem uygulandı.
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