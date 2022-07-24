Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

24.07.2022 14:49
Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki kişi yaralandı.

Adana'da, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza 12.30'da merkez Seyhan ilçesi, Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kahraman Yıldırım (18) idaresindeki 01 AIU 374 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kapalı iş yerinin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü Yıldırım ve yanındaki kuzeni Serdar Yıldırım'ı (15) gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden çıkartarak özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan Kahraman Yıldırım, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken, yaralı Serdar Yıldırım'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

YORUMLAR
500
Adana'da dolmuş şoförü, epilepsi krizi geçiren çocuğu güzergahında çıkarak hastaneye yetiştirdi Adana'da dolmuş şoförü, epilepsi krizi geçiren çocuğu güzergahında çıkarak hastaneye yetiştirdi Adana'da kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen kapkaç zanlısı tutuklandı Adana'da kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen kapkaç zanlısı tutuklandı
Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:44 Çöp evin girişinde dikkat çeken yazı! Küçük çocuk 1 yıldır kilit altınaydı
14:22 ABD'den bir skandal daha! Suriye'de öldürülen teröristler için taziye yayınladılar
14:21 Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun mini şortu olay oldu: Altında bir şey yok gibi
14:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Lozan mesajı: Türk azınlığın hakları yok sayılıyor
13:50 Aydın'da şizofreni gencin kendisini uyardığı için darp ettiği babası yaşamını yitirdi
13:47 Karı kocanın kavgasında kan aktı! Eşine kurşun yağdıran koca kendini öldürdü
13:35 Ece Erken tatil paylaşımına gelen yoruma isyan etti: Başınıza gelir yapmayın
13:24 İmajını yenileyen Bülent Ersoy saçlarını turuncuya boyattı
13:18 Doktor, karısının cinsel organında prezervatif olduğunu söyleyince aldatıldığını anladı
13:06 Selen Görgüzel'den 'sünnet derisinden estetik' tepkilerine yanıt: Hasta mısınız?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 14:49:44. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement