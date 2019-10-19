Adana'da trafik kazası: 1 ölü,17 yaralı

Alınan bilgiye göre, Adana-Şanlıurfa otoyolunun Ceyhan ilçesi Altıkara Mahallesi yakınında sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 71 KE 611 plakalı Suriye uyruklu 24 kişiyi taşıyan minibüs kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

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346 kişinin ölümüne neden olan Boeing 737 Max uçaklarıyla ilgili test pilotları arızayı biliyordu iddiası