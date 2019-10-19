Son Dakika Haberleri: Adana'da trafik kazası: 1 ölü,17 yaralı
Son Dakika Güncel Adana'da trafik kazası: 1 ölü,17 yaralı

Adana'da trafik kazası: 1 ölü,17 yaralı

1 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Suriyelilerin bulunduğu minibüsün bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Adana'da trafik kazası: 1 ölü,17 yaralı, System.String[]

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Suriyelilerin bulunduğu minibüsün bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adana-Şanlıurfa otoyolunun Ceyhan ilçesi Altıkara Mahallesi yakınında sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 71 KE 611 plakalı Suriye uyruklu 24 kişiyi taşıyan minibüs kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Kazada, Sandı Galef olay yerinde hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Yaralılardan 13'ü Ceyhan, 4'ü Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:47 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



346 kişinin ölümüne neden olan Boeing 737 Max uçaklarıyla ilgili test pilotları arızayı biliyordu iddiası
Macron'dan küstah sözler: DEAŞ yeniden canlanırsa sorumlusu Türkiye olur ABD'li senatörler Türkiye'ye karşı yaptırım ısrarında geri adım attı Türkiye'den Katalonya'ya seyahat uyarısı: Seyahat planlarını gözden geçirin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 04:47:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da trafik kazası: 1 ölü,17 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]