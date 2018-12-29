Son Dakika Haberleri: Adana'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Adana'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

46 dakika önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Adana'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Çatalhöyük Mahallesi Ceyhan Kozan karayolu üzerinde meydana geldi. İsmet Yılmaz'ın (65) kullandığı 01 RM 616 plakalı otomobil, Çatalhöyük Mahallesi yakınında karşı yönden gelen Cumali A. idaresindeki 01 AIL 65 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri şarampole yuvarlandı. Kazada iki sürücü ile otomobilin birinde yolculuk eden Rabia A. yaralandı.

Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İsmet Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:23 Kaynak: İHA

Ceyhan, Adana, 3. Sayfa
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YORUMLAR (1)
  • RİBELLA: o yoldan sürekli geçiyorum yol çok işlek olduğu halde çok dar daha öncede bu yolda çok sayıda ölümlü kaza gördüm ve duydum yetkililerin biran önce önlem alması gerekli buraya Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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