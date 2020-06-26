Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Ağır yaralı Fatma Avan, tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Çarpışmanın etkisiyle sürücü Avan ile beraberindeki Emine ve Fatma Avan yaralandı.

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