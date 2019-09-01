Adana'da trafik kazası: 1 ölü
14 saat önce
Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 08:48 Kaynak: AA
Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü.
Merkez Sarıçam ilçesi Kozan yolunda Süleyman Karaca idaresindeki 01 BN 345 plakalı otomobil, refüjdeki ağaca çarparak devrildi.
Sürücü Karaca, olay yerinde yaşamını yitirdi.
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