Son Dakika Haberleri: Adana'da trafik kazası: 1 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Adana'da trafik kazası: 1 ölü

14 saat önce

Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü.

Adana'da trafik kazası: 1 ölü, System.String[]

Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü.

Merkez Sarıçam ilçesi Kozan yolunda Süleyman Karaca idaresindeki 01 BN 345 plakalı otomobil, refüjdeki ağaca çarparak devrildi.

Sürücü Karaca, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sarıçam, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 08:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 yaşındaki Eymen, annesinin sevgilisi tarafından dövülerek öldürüldü
Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 5 yaralı İstanbul-zeytinburnu'nda hareketli anlar Cezaevinden firar eden kadın hükümlü yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.9.2019 11:36:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da trafik kazası: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]