Son Dakika Haberleri: Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
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Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'dan bayramlaşmak için Adana'daki akrabalarına gelen ailenin içinde bulunduğu otomobilin boş sulama kanalına düşmesi sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'dan bayramlaşmak için Adana'daki akrabalarına gelen ailenin içinde bulunduğu otomobilin boş sulama kanalına düşmesi sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Ok yönetimindeki 06 DE 4144 plakalı otomobil, merkez Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda boş sulama kanalına düştü.
Takla atarak durabilen otomobili görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Ok ve çocukları Ayşe, Kezman ve ismi öğrenilemeyen oğlu, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne Sahra Ok ise olay yerinde hayatını kaybetti.
Ok ailesinin, akrabalarıyla bayramlaşmak üzere Şanlıurfa'dan geldikleri öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:41 Kaynak: AA
Şanlıurfa, Adana, Güncel
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