Adana'da trafik kazası 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Adana'da trafik kazası 1 ölü, 4 yaralı

ADANA'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında konuşma engelli Eyüp Bağrıyanık (65) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kozan- Bucak yolunda Karavelililer kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Kozan istikametinden Bucak istikametine doğru ilerleyen Cumali Bağrıyanık yönetimindeki 33 ABC 668 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Bahri Tıraşoğlu yönetimindeki 01 RL 696 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kullanılamaz hale gelen araçlarda sıkışan konuşma engelli Eyüp Bağrıyanık, Cumali Bağrıyanık (30), Yüksel Bağrıyanık (54), Bahri Tıraşoğlu (51) ve Emine Sallı'yı (27) sıkıştıkları yerden itfaiye erleri çıkarttı. Sağlık ekipleri, konuşma engelli Eyüp Bağrıyanık'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülürken, Eyüp Bağrıyanık'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.