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Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

59 dakika önce

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde üç aracın karıştığı kazada bir kişi öldü, yedi kişi yaralandı.

Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı, System.String[]
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde üç aracın karıştığı kazada bir kişi öldü, yedi kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kozan Caddesi Gökbuket Mahallesi yakınında Ömer Faruk Orhan yönetimindeki 01 D 5169 plakalı otomobil ile sürücüleri henüz tespit edilemeyen 01 ABM 003 plakalı otomobil ve 01 VT 731 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada Ömer Faruk Orhan olay yerinde yaşamını yitirdi, kuzeni Elif Ayşe Derin ile diğer araçlardaki altı kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Orhan'ın cenazesi jandarma ekibinin incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:33 Kaynak: AA
Sarıçam, Kozan, Adana, Güncel
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