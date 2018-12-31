Adana'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Adana'da, otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Adana'da, otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde Tuğçe Ö. idaresindeki 01 ABA 413 plaklı otomobil, plakası ile sürücüsü öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Murat Gürses yaralandı. Gürses, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:09 Kaynak: AA
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