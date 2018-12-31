Son Dakika Haberleri: Adana'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adana'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Adana'da, otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Adana'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Adana'da, otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde Tuğçe Ö. idaresindeki 01 ABA 413 plaklı otomobil, plakası ile sürücüsü öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Murat Gürses yaralandı. Gürses, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:09 Kaynak: AA

Çukurova, Adana, Güncel
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