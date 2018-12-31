Adana'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adana'da, otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Adana'da, otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde Tuğçe Ö. idaresindeki 01 ABA 413 plaklı otomobil, plakası ile sürücüsü öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.



Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Murat Gürses yaralandı. Gürses, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Motosiklet sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Milli Piyango 2019 Yılbaşı Çekilişi Başladı

Yeni Zelanda, 2019'u Karşılayan İlk Ülke Oldu

Çevreyi Kirletenlere 2019'da Verilecek Cezalar Belli Oldu

İbrahim Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'ın Suriye'den Çekilme Açıklamasına Sert Tepki