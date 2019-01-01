Adana'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Adana'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Adana
'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Özay K. idaresindeki 01 AZN 87 plakalı otomobil, Çukurova
ilçesi Kenan Evren
Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Şerife Ö'ye çarptı.
Kazada ayağından yaralanan Şerife Ö. ambulansla götürüldüğü Çukurova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:14 Kaynak: AA
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