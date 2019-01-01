Son Dakika Haberleri: Adana'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adana'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Adana'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Adana'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Adana'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özay K. idaresindeki 01 AZN 87 plakalı otomobil, Çukurova ilçesi Kenan Evren Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Şerife Ö'ye çarptı.

Kazada ayağından yaralanan Şerife Ö. ambulansla götürüldüğü Çukurova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:14 Kaynak: AA

Çukurova, Adana, Güncel
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