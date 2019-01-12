Adana'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
37 dakika önce
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.
Şevkiye Mahallesi'nde Kadir Y'nin kullandığı 80 AH 878 plakalı otomobil, önce trafik levhasına ardından sulama kanaletine çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:41 Kaynak: AA
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