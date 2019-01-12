Son Dakika Haberleri: Adana'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adana'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

37 dakika önce

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.

Adana'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.

Şevkiye Mahallesi'nde Kadir Y'nin kullandığı 80 AH 878 plakalı otomobil, önce trafik levhasına ardından sulama kanaletine çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:41 Kaynak: AA

Kozan, Adana, Güncel
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