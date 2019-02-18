Son Dakika Haberleri: Adana'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adana'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

54 dakika önce

Adana'da, otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Adana'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Adana'da, otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muhammet Ali Ö. idaresindeki 01 UY 011 plakalı otomobil, Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da Ferhat Daçdil'in kullandığı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşerek yaralanan Daçdil, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:00 Kaynak: AA

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