Adana'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Y.Y idaresindeki 01 FKV 06 plakalı motosiklet, merkez Seyhan ilçesi Necip Fazıl Bulvarı ile İbo Osman Caddesi'nin kesiştiği noktada, H.Ç'nin kullandığı 34 PP 8069 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, motosiklet sürücüsü Y.Y yaralandı, otomobil sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.



Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere Bağlar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.



Kazanın ardından çalışma yapan trafik ekipleri, motosikletin hız göstergesinin 90 kilometrede takılı kaldığını tespit etti.



Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik, araçların çekilmesinin ardından yeniden normale döndü.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

"Dur" İhtarına Uymayan Şahıs, Polislerin Üzerine Kimyon Atarak Kaçmaya Çalıştı

Aşırı Hız Yapan Lüks Otomobilin Sürücüsü, Taksicinin Ölümüne Sebep Oldu

Üvey Anne Şiddeti Kamerada! 8 Yaşındaki Çocuğa Kabusu Yaşattı

Otostop Çeken Kadını Araca Aldı, Sonrası Korkunç!