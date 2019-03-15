Son Dakika Haberleri: Adana'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adana'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

26 dakika önce

Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.Y idaresindeki 01 FKV 06 plakalı motosiklet, merkez Seyhan ilçesi Necip Fazıl Bulvarı ile İbo Osman Caddesi'nin kesiştiği noktada, H.Ç'nin kullandığı 34 PP 8069 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Y.Y yaralandı, otomobil sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere Bağlar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Kazanın ardından çalışma yapan trafik ekipleri, motosikletin hız göstergesinin 90 kilometrede takılı kaldığını tespit etti.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik, araçların çekilmesinin ardından yeniden normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:06 Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel
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