Son Dakika Haberleri: Adana'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adana'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

50 dakika önce

Adana'da otomobil ile çarpışan elektriklik bisikletin sürücüsü yaralandı.

Adana'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Adana'da otomobil ile çarpışan elektriklik bisikletin sürücüsü yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde Saim Özdemir idaresindeki 01 DH 569 plakalı otomobili ile Cemalettin Dayan'ın kullandığı elektriklik bisiklet çarpıştı.

Kazada elektriklik bisiklet sürücüsü Dayan, yaralandı.

Dayan, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Seyhan Devlet Hastahanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:10 Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel
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