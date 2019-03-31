Adana'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
50 dakika önce
Adana'da otomobil ile çarpışan elektriklik bisikletin sürücüsü yaralandı.
Adana
'da otomobil ile çarpışan elektriklik bisikletin sürücüsü yaralandı. Merkez Seyhan
ilçesi Yeşilyurt Mahallesi
'nde Saim Özdemir idaresindeki 01 DH 569 plakalı otomobili ile Cemalettin Dayan'ın kullandığı elektriklik bisiklet çarpıştı.
Kazada elektriklik bisiklet sürücüsü Dayan, yaralandı.
Dayan, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Seyhan Devlet Hastahanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:10 Kaynak: AA
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