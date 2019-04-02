Son Dakika Haberleri: Adana'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adana'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

53 dakika önce

ADANA (AA - Adana'nın Kozan ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Adana'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
ADANA (AA - Adana'nın Kozan ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tansel Ulaşan'ın idaresindeki 01 EFF 44 plakalı otomobil, Adana Caddesi'nde önce yola aniden çıkan Cahit Andırın'ın kullandığı 06 S 1433 plakalı otomobile ardından da karşı yönden gelen Eyüp Şahin'in yönetimindeki 34 ADF 658 plakalı otomobile çarptı.

Kaza sonrası 06 S 1433 plakalı otomobilin sürücüsü Cahit Andırın yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:56 Kaynak: AA

Andırın, Kozan, Adana, Güncel
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