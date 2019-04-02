Adana'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
53 dakika önce
ADANA (AA - Adana'nın Kozan ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.
ADANA (AA - Adana
'nın Kozan
ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tansel Ulaşan'ın idaresindeki 01 EFF 44 plakalı otomobil, Adana Caddesi'nde önce yola aniden çıkan Cahit Andırın
'ın kullandığı 06 S 1433 plakalı otomobile ardından da karşı yönden gelen Eyüp
Şahin'in yönetimindeki 34 ADF 658 plakalı otomobile çarptı.
Kaza sonrası 06 S 1433 plakalı otomobilin sürücüsü Cahit Andırın yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:56 Kaynak: AA
İşçiler, 1987 Yılının Gazetesine Sarılmış Kutuda İnsan Kafatası ve Kemikleri Buldu!
Sosyal Medyada Belediye Savaşları: Ses Uşak'tan Bile Duyuldu!
Antalya'da, Seçimi Kaybeden AK Partili Belediye Ücretsiz Otobüs Uygulamasını Sonlandırdı
Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları