Son Dakika Haberleri: Adana'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adana'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü Kaza yerinden görüntü Detaylar Adana'da trafik kazası: 1 yaralı ADANA (AA - Adana'nın Kozan ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü
Kaza yerinden görüntü
Detaylar Adana'da trafik kazası: 1 yaralı
ADANA (AA - Adana'nın Kozan ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tansel Ulaşan'ın idaresindeki 01 EFF 44 plakalı otomobil, Adana Caddesi'nde önce yola aniden çıkan Cahit Andırın'ın kullandığı 06 S 1433 plakalı otomobile ardından da karşı yönden gelen Eyüp Şahin'in yönetimindeki 34 ADF 658 plakalı otomobile çarptı.

Kaza sonrası 06 S 1433 plakalı otomobilin sürücüsü Cahit Andırın yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:46 Kaynak: AA

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