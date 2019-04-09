Son Dakika Haberleri: Adana'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adana'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Çukurova ilçesinde motosikletin çarptığı kişi yaralandı.

Adana'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Çukurova ilçesinde motosikletin çarptığı kişi yaralandı.

Beyazevler Mahallesi Mühendislik Caddesi'nde seyreden B.B. yönetimindeki 33 ABZ 926 plakalı motosiklet, Güldamla İncefikir'e çarptı.

İncefikir, 112 sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:48 Kaynak: AA
Çukurova, Güncel
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