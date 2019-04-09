Adana'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Çukurova ilçesinde motosikletin çarptığı kişi yaralandı.
Çukurova
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:48 Kaynak: AA
ilçesinde motosikletin çarptığı kişi yaralandı.
Beyazevler Mahallesi Mühendislik Caddesi'nde seyreden B.B. yönetimindeki 33 ABZ 926 plakalı motosiklet, Güldamla İncefikir'e çarptı.
İncefikir, 112 sağlık ekiplerince Seyhan
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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