Adana'da trafik kazası: 1 yaralı
56 dakika önce
Adana'nın Çukurova ilçesinde otomobilin ayağının üzerinden geçmesi sonucu yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:25 Kaynak: AA
'nın Çukurova
ilçesinde otomobilin ayağının üzerinden geçmesi sonucu yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Toros Mahallesi'nde oturduğu sitenin önünde oynayan N.S'nin (9) ayağının üzerinden S.Ç'nin kullandığı 34 SZ 6553 plakalı otomobilin tekeri geçti.
Yaralanan çocuk, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Merkezine götürüldü.
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