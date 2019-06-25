Son Dakika Haberleri: Adana'da trafik kazası: 1 yaralı
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Adana'da trafik kazası: 1 yaralı

56 dakika önce

Adana'nın Çukurova ilçesinde otomobilin ayağının üzerinden geçmesi sonucu yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Adana'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Adana'nın Çukurova ilçesinde otomobilin ayağının üzerinden geçmesi sonucu yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Toros Mahallesi'nde oturduğu sitenin önünde oynayan N.S'nin (9) ayağının üzerinden S.Ç'nin kullandığı 34 SZ 6553 plakalı otomobilin tekeri geçti.
Yaralanan çocuk, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü ifadesine başvurulmak üzere Fatih Polis Merkezine götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:25 Kaynak: AA
Çukurova, Adana, Güncel
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