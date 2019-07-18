Son Dakika Haberleri: Adana'da trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Adana'da trafik kazası: 1 yaralı

21 dakika önce

Adana'da, kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Adana'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Adana'da, kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gazi Güleray (72) idaresindeki 31 AR 577 plakalı kamyonet, Öğretmenler Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Güleray, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastahanesine kaldırıldı.
Devrilen kamyonet, çekici yardımıyla kaldırıldı.
Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:57 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acil Durum Yönetim Merkezi'nden 4 il için kuvvetli yağış uyarısı! Polis, 27 varilin içinde 5 bin 400 litre sahte içki ele geçirdi Gençlerbirliği'nden gazi ve şehit ailelerine ücretsiz kombine Misafirliğe gittiği evi soydu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 15:18:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da trafik kazası: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]