Adana'da trafik kazası: 1 yaralı
21 dakika önce
Adana'da, kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Adana Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:57 Kaynak: AA
'da, kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gazi Güleray (72) idaresindeki 31 AR 577 plakalı kamyonet, Öğretmenler Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Güleray, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Seyhan
Devlet Hastahanesine kaldırıldı.
Devrilen kamyonet, çekici yardımıyla kaldırıldı.
Acil Durum Yönetim Merkezi'nden 4 il için kuvvetli yağış uyarısı! Polis, 27 varilin içinde 5 bin 400 litre sahte içki ele geçirdi Gençlerbirliği'nden gazi ve şehit ailelerine ücretsiz kombine Misafirliğe gittiği evi soydu