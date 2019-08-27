Adana'da trafik kazası: 1 yaralı

Adana'nın Pozantı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Pozantı- Niğde karayolu üzeri Alpu Mahallesi mevkisinde Ali Demir'in kullandığı 01 ZM 217 ağaç kökü yüklü hafriyat kamyonu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden 01 BH 752 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonda sıkışan sürücü Ali Demir, olay yerine çağrılan CANKUR ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Demir, ambulansla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından açıldı.