Adana'da trafik kazası: 1 yaralı

Adana'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akmuş idaresindeki 34 TR 0405 plakalı hafif ticari araç, Çukurova ilçesi Adanan Menderes Bulvarında plakası olmayan Bayram Özaydın'ın kullandığı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil servis ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hafif ticari araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere Fatih Polis Merkezine götürüldü.