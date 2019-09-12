Son Dakika Haberleri: Adana'da trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Adana'da trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Adana'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Adana'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akmuş idaresindeki 34 TR 0405 plakalı hafif ticari araç, Çukurova ilçesi Adanan Menderes Bulvarında plakası olmayan Bayram Özaydın'ın kullandığı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil servis ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hafif ticari araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere Fatih Polis Merkezine götürüldü.

Adana'da trafik kazası: 1 yaralı

Menderes, Çukurova, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PKK sevici ABD'li gazeteci Türk bayrağına hakaret etti
Son Dakika: Yargıtay'dan Cumhuriyet gazetesinin tutuklu eski çalışanları hakkında karar Son Dakika: Bakan Albayrak'tan Merkez Bankası'nın faiz kararına ilk yorum İYİ Parti ilçe teşkilatı, "İttifak hukukuna uygun davranmadınız" deyip CHP'ye siyah çelenk bıraktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 18:45:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da trafik kazası: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]