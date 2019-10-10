Son Dakika Haberleri: Adana'da trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Adana'da trafik kazası: 1 yaralı

Adana'da trafik kazası: 1 yaralı

1 dakika önce

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Adana'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kenan Kılıç yönetimindeki 33 TS 083 plakalı otomobil, Huzurevleri Mahallesi Kasım Ener otoban çıkışı mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Orta refüjdeki beton bariyere çarparak takla atan otomobilde sürücü Kılıç yaralandı.

Otomobil içerisinde sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince tedavisi yapılan Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çukurova, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:16 Kaynak: AA
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