Son Dakika Haberleri: Adana'da trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Adana'da trafik kazası: 1 yaralı

Adana'da trafik kazası: 1 yaralı

43 dakika önce

Adana'da, seyir halindeki mazot tankeri ile kum yüklü tırın çarpışması sonucu tır sürücüsü yaralandı.

Adana'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Adana'da, seyir halindeki mazot tankeri ile kum yüklü tırın çarpışması sonucu tır sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre Sarıçam ilçesi Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi çıkışında Mehmet Tahir idaresindeki 27 BJ 321 plakalı mazot tankerine, Yunus Demir idaresindeki 27 AAB 543 plakalı kum yüklü tır arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle tırda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri kazada yaralanan Yunus Demir'i Adana Şehir Hastahanesine kaldırdı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol bir süre sonra tekrar açıldı.

Yunus Demir, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:54 Kaynak: AA
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