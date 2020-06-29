Adana'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı incelemede 3 adet boş kovan bulması üzerine, Ali Can Ş'nin boşanma aşamasında olduğu eşinin yakınları tarafından düzenlenen silahlı saldırıdan kaçarken minibüse çarptığı iddia edildi.

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