Son dakika gündem: Adana'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika gündem: Adana'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika gündem haberi... Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

İbrahim Yıldızhan idaresindeki 80 AAP 369 plakalı otomobil, Varsaklar Mahallesi Şehit Ertem Arslan Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

Yaralanan Yıldızhan ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika gündem: Adana'da trafik kazası: 1 yaralı

Otomobil, Şehit, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 23:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Adana'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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