Son Dakika Haberleri: Adana'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
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Adana'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Adana'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı, System.String[]
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. idaresindeki 01 RU 829 plakalı minibüs, ilçeye bağlı Çulluuşağı Mahallesi'nde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bekleyen Celal ve Hürü Şahin çiftine çarparak devrildi. Kazada, Celal ve Hürü Şahin çifti olay yerinde hayatını kaybederken, minibüs sürücüsü ile yanındaki İsmet Gök yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden çiftin cesetleri Kozan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Çiftin cenazesi daha sonra Çulluuşağı Mahallesi Mezarlığında defnedildi. - ADANA
Kozan, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:37 Kaynak: İHA
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