Adana'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
46 dakika önce
Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Adana
'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Volkan K. idaresindeki 01 B 9791 plakalı otomobil, merkez Çukurova
ilçesi Süleyman Demirel
Bulvarı TRT kavşağında Ali Rıza K. yönetimindeki 01 CGY 90 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Ali Rıza K. ile eşi Oya K. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:51 Kaynak: AA
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