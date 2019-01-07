Son Dakika Haberleri: Adana'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adana'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

46 dakika önce

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adana'da Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Volkan K. idaresindeki 01 B 9791 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı TRT kavşağında Ali Rıza K. yönetimindeki 01 CGY 90 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Ali Rıza K. ile eşi Oya K. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:51 Kaynak: AA

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