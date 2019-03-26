Son Dakika Haberleri: Adana'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adana'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

Adana'da üç otomobilin karıştığı trafik kazasında iki kız kardeş yaralandı.

Adana'da Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Adana'da üç otomobilin karıştığı trafik kazasında iki kız kardeş yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Ege Bağatur Bulvarı'nda Fatma Karakaya idaresindeki 38 JT 685 plakalı otomobil kavşakta Ömer Nadir Diktürk'ün kullandığı 01 DT 834 otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Karakaya, Turan Oroğlu'na ait park halindeki 01 T 0832 plakalı ticari taksiye çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Fatma Karakaya ile yanında yolcu konumundaki kız kardeşi Gülbeyaz Karakaya Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol trafiğe bir süre kapatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:23 Kaynak: AA

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