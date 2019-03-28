Adana'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
38 dakika önce
Adana'da, tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Adana
'da, tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Çuha idaresindeki 59 TC 673 plakalı kamyonet, Adana- Şanlıurfa
otoyolunda 58 NH 817 plakalı tıra çarptı.
Kazanın etkisiyle kamyonette sıkışan Çuha ile yanındaki Ahmet Sarioglan, olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı CANKUR ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslara alındı.
Yaralılar, tedavi için hastaneye kaldırılırken, tır sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:00 Kaynak: AA
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