Son Dakika Haberleri: Adana'da trafik kazası: 2 yaralı
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Adana'da trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Adana'da otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adana'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Adana'da otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi Hacı Sabancı Bulvarı'nda Muhammet Dörtgöz idaresindeki 01 D 0938 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada, sürücü ile kardeşi Mustafa Dörtgöz yaralandı.
Yaralılar, çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastahanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
Yavuzlar Mahallesi, Yüreğir, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:28 Kaynak: AA
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