Adana'da trafik kazası: 2 yaralı
1 saat önce
Adana'da otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Adana Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:28 Kaynak: AA
'da otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Merkez Yüreğir
ilçesi Yavuzlar Mahallesi Hacı Sabancı
Bulvarı'nda Muhammet Dörtgöz idaresindeki 01 D 0938 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada, sürücü ile kardeşi Mustafa Dörtgöz yaralandı.
Yaralılar, çağrılan 112 Acil Servis
ekiplerince Seyhan
Devlet Hastahanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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