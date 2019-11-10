Son Dakika Haberleri: Adana'da trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Adana'da trafik kazası: 2 yaralı

Adana'da trafik kazası: 2 yaralı

7 saat önce

Adana'da, iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Adana'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Adana'da, iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Sema Kılınççeker idaresindeki 01 BS 955 plakalı otomobil, Abidin Tuçay'ın kullandığı 33 ADE 836 plakalı otomobille merkez Sarıçam ilçesi Mithat Özhan Bulvarı'nda çarpıştıktan sonra refüjdeki ağaçlık alana savruldu.

Araçta sıkışan Kılınççeker, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.

112 Acil Servis ekipleri, yaralılardan Kılınççeker'i, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Hastanesine, Tuçay'ı ise Adana Şehir ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Kazaya karışan araçlar da çekici yardımıyla kaldırıldı.

Sarıçam, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:56 Kaynak: AA
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