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Adana'da trafik kazası: 2 yaralı

6 saat önce

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Adana'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan kuru incir ve kuru kayısı satışı yapmak üzere bölgeye geldiği öğrenilen M.Ali idaresindeki 50 LD 255 plakalı kuru kayısı ve incir yüklü kapalı kasa minibüs Kozan-İmamoğlu-Adana Karayolu Ufacıkören Köyü mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla attı. Ters dönen minibüsü gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 sağlık görevlilerine ve jandarmaya haber verdiler. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü M.Ali ve yanında yolculuk eden Muhammet Naki Yeşilçam'a müdahale ettiler. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi. - ADANA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:17 Kaynak: İHA
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