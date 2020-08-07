Adana'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 02:21

Kaynak: AA

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