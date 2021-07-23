Adana'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Demirtaş Mahallesi'nde A.S.Y. yönetimindeki 01 B 2421 plakalı motosiklet ile aynı yönde seyir halinde olan polis aracı çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan motosiklet de bir kişiye çarptı.
Kazada, sürücü A.S.Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Yaralılar, polis ekiplerinin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yumurtalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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