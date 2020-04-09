Adana'da trafik kazası 3 ölü, 2 yaralı... Kadın polis gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika

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Adana'da trafik kazası 3 ölü, 2 yaralı... Kadın polis gözyaşlarını tutamadı
6 saat önce
Adana'da trafik kazası 3 ölü, 2 yaralı... Kadın polis gözyaşlarını tutamadı (EKİYLE YENİDEN)
Adana'da trafik kazası 3 ölü, 2 yaralı... Kadın polis gözyaşlarını tutamadı (EKİYLE YENİDEN)
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 02:38 Kaynak: DHA
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