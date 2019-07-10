Adana'da trafik kazası: 3 yaralı
36 dakika önce
Adana'da meydana gelen trafik kazasında biri bebek 3 kişi yaralandı.
Adana Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:25 Kaynak: AA
'da meydana gelen trafik kazasında biri bebek 3 kişi yaralandı.
Merkez Seyhan
ilçesi Türkmenbaşı
Bulvarı'nda, F.A. idaresindeki 33 NPL 59 plakalı otomobil, önce Suriyeli bir ailenin bindiği elektrikli bisiklete, daha sonra park halindeki 2 otomobile çarptı.
Kazada yaralanan Suriyeli bebek ile anne ve babası ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Alkollü olduğu iddia edilen sürücü F.A. gözaltına alındı.
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