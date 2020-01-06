Adana'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, kaza Saimbeyli Caddesi Hastane Kavşağı üzerinde meydana geldi. Funda Altıntaş (39) idaresindeki 33 NPD 44 plakalı otomobil ile Birol Aşçıoğlu idaresindeki 01 LT 039 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki otomobilin sürücüsü ile 01 LT 039 plakalı otomobilde bulunan Zeliha Kılınç yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise bir süre araç trafiğine kapanan cadde üzerinde güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını kontrollü olarak sağladı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA