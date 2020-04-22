Adana'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Önder Keskin'in kullandığı 01 ET 770 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Altın Bulvar'da, Burak Altun idaresindeki 01 AEE 010 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, kazadan yara almadan kurtulan Keskin'in kullandığı otomobilde sıkışan Adnan Özdemir ile Tayfun Temiz'i bulunduğu yerden çıkarttı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Özdemir ve Temiz, Seyhan Devlet Hastanesine diğer sürücü Altun ise Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.