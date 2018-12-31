Adana'da Trafik Kazası
1 saat önce
Adana'da çarpışan cip ve otomobilin sürücüleri kazadan yara almadan kurtuldu.
Adana
'da çarpışan cip ve otomobilin sürücüleri kazadan yara almadan kurtuldu.
Mehmet A. idaresindeki 01 ECY 85 plakalı cip merkez Çukurova
ilçesi Süleyman Demirel
Bulvarı TRT kavşağında Yasin S'nin kullandığı 01 AS 421 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle cip ters dönerken, iki sürücü de kazadan yara almadan kurtuldu.
Öte yandan kaza sonrası Mehmet A'nın telefonla haber verdiği kızı da olay yerine gelerek babasını teselli etti.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:02 Kaynak: AA
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