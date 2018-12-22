Son Dakika Haberleri: Adana'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Adana'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

6 saat önce

Adana'da, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Adana'da Trafik Kazası: 5 Yaralı, System.String[]
Adana'da, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Mehmet Hantekin idaresindeki 21 GD 649 plakalı minibüs ile otoyolun 80. Yıl Bulvarı Kavşağı yakınlarında, Mustafa Şahin'in kullandığı 33 L 8426 plakalı otomobil ve Dila Miral yönetimindeki 01 ED 521 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla farklı hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda bir süre ulaşım aksadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:04 Kaynak: AA

Tarsus, Adana, Güncel
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