Son Dakika Haberleri: Adana da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Adana da Trafik Kazası: 5 Yaralı

1 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Adana da Trafik Kazası: 5 Yaralı, System.String[]
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre gece geç saatlerde Kozan Feke karayolu Sırelif mevkiinde meydana gelen kazada Velid E. yönetimindeki 01 UM 690 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ziya D. yönetimindeki 01 D 9592 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile Ebubekir U., Burak Y. ve Salih U. yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Velid E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:54 Kaynak: İHA

Kozan, Adana, 3. Sayfa
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