Adana'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada sürücü ile araçtaki Oğuzhan İlhan (11), Mehmet Saim Demir (10), Ebubekir Tosuncuk (7) ve Efe İlhan (7) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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