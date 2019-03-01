Adana'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Adana'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Adana'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.



Merkez Sarıçam ilçesi D-400 kara yolu Kürkçüler cezaevi kavşağında Kezban Öngür idaresindeki 12 AAC 179 plakalı otomobil ile plakası olmayan Hasan Albayrak yönetimindeki traktör çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle Öngür yönetimindeki otomobil devrildi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve Can-Kur ekibi sevk edildi.



Can-Kur ekibi, kazada yaralanan 6 kişiyi otomobilden çıkardı. Yaralılar civardaki hastanelere kaldırıldı.



Traktör sürücüsü Hasan Albayrak ise polis merkezine götürüldü.

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