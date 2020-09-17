Adana'da 'trafik kazası' kavgası: 2 yaralı, 3 tutuklama - Son Dakika

Adana'da 'trafik kazası' kavgası: 2 yaralı, 3 tutuklama

Adana'da 'trafik kazası' kavgası: 2 yaralı, 3 tutuklama Araçlarına çarptıklarını ileri sürüp tartıştıkları 2 kişiyi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı Adana'da trafik kazası nedeniyle tartıştıkları 2 kişiyi yaraladıkları ileri sürülen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Adana'da 'trafik kazası' kavgası: 2 yaralı, 3 tutuklama

Araçlarına çarptıklarını ileri sürüp tartıştıkları 2 kişiyi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı

ADANA - Adana'da trafik kazası nedeniyle tartıştıkları 2 kişiyi yaraladıkları ileri sürülen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Serkan Çilingir ve kuzeni Kader Çilingir (29), DSİ'ye ait sulama kanalında yüzerken yanlarına otomobille gelen 4 kişi, "Bizim aracımıza siz mi çarpıp kaçtınız" dedi. Kanalda yüzen şahıslar kimsenin aracına çarpmadıklarını söyleyince iki grup arasında tabancalı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavgada Serkan Çilingir tabancayla, kuzeni Kader Çilingir bıçakla yaralandı. Zanlılar olay yerinden kaçarken yaralılar ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Serkan Çilingir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olaydan sonra çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıların olay yerinden kaçtığı aracın plakasından kiralık olduğunu belirledi.

Ekip, aracı kiralayan kişinin Şerif K. olduğunu tespit ederek bu zanlıdan yola çıkarak olaya karışan şüphelilerin Ferhat K. (24), Kurtuluş Ç. ve M.E.Ş. olduğunu belirledi. Polis bu tespitlerin ardından zanlıları yakalamak için eş zamanlı operasyon yaptı. Zanlılar kısa sürede gözaltına alınıp emniyete getirilerek ifadeleri alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince zanlılardan Şerif K., Ferhat K. ve M.E.Ş. tutuklandı. Kurtuluş Ç. adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana'da 'trafik kazası' kavgası: 2 yaralı, 3 tutuklama

Trafik Kazaları, Küçükdikili, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 09:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 'trafik kazası' kavgası: 2 yaralı, 3 tutuklama - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Yaşlı komşusuna saldıran ünlü şarkıcı Halil Sezai, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roman Neustadter, Türkiye'ye geri dönmek istiyor 60 kişinin katıldığı düğünün bedeli ağır oldu: 7 ölüm, 170 vaka Nişanlısını ve annesini öldüren şahıs, aynı tüfekle intihar etti Komşusunu dövdüğü için ifade vermeye giden Halil Sezai'nin sağ elindeki sargı dikkat çekti Sahilde çöp topladığı esnada alüminyum folyoya sarılı beyin buldu
Bahçedeki tartışma kanlı bitti! 87 yaşındaki adam eşini öldürüp intihar etti Bahçedeki tartışma kanlı bitti! 87 yaşındaki adam eşini öldürüp intihar etti         
15:38
Ünlü mankenden Trump hakkında bomba taciz iddiası: Dilini boğazıma soktu Ünlü mankenden Trump hakkında bomba taciz iddiası: Dilini boğazıma soktu         
15:12
Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi         
15:04
12 katlı binadaki bomba süsü verilen düzenek, çocukların proje ödevi çıktı 12 katlı binadaki bomba süsü verilen düzenek, çocukların proje ödevi çıktı         
14:49
Koronavirüs testi pozitif çıkan Hint milletvekili çamur banyosu yaparak bağışıklığı güçlendirdiğini iddia etti Koronavirüs testi pozitif çıkan Hint milletvekili çamur banyosu yaparak bağışıklığı güçlendirdiğini iddia etti         
14:40
İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor         
14:10
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Komşusunu dövdüğü için ifade vermeye giden Halil Sezai'nin sağ elindeki sargı dikkat çekti Komşusunu dövdüğü için ifade vermeye giden Halil Sezai'nin sağ elindeki sargı dikkat çekti         
13:06
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi arkadaşının başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi arkadaşının başında bekledi         
12:03
Sahilde çöp topladığı esnada alüminyum folyoya sarılı beyin buldu Sahilde çöp topladığı esnada alüminyum folyoya sarılı beyin buldu         
12:01
Maske ve sosyal mesafe ile toplu taşıma araçlarında bulaş riskini yüzde 1'e düşürmek mümkün Maske ve sosyal mesafe ile toplu taşıma araçlarında bulaş riskini yüzde 1'e düşürmek mümkün         
11:49
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
Türkiye yılın ilk 8 ayında bal ihracatından 16,5 milyon dolar kazandı Türkiye yılın ilk 8 ayında bal ihracatından 16,5 milyon dolar kazandı         
11:03
Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ'nin uçuşlarına dair yeni görüntüler paylaşıldı Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ'nin uçuşlarına dair yeni görüntüler paylaşıldı         
10:59
Şehzadelerin tedavi edildiği topraklarda şifayı buldu! Yatalak olarak geldiği mahallenin muhtarı oldu Şehzadelerin tedavi edildiği topraklarda şifayı buldu! Yatalak olarak geldiği mahallenin muhtarı oldu         
10:56
Hanife Gürdal ile boşanan Kemal Ayvaz, Instagram'da birlikte oldukları pozları silemedi Hanife Gürdal ile boşanan Kemal Ayvaz, Instagram'da birlikte oldukları pozları silemedi         
10:09
Koronavirüs vakalarının tekrardan atmasıyla Türk kolonyasına yoğun talep var Koronavirüs vakalarının tekrardan atmasıyla Türk kolonyasına yoğun talep var         
09:49
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu         
18:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 15:59:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da 'trafik kazası' kavgası: 2 yaralı, 3 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei