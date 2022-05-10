Son dakika haberleri: Adana'da trafik kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı...Vatandaşlar tatbikatı ağzı açık izledi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Adana'da trafik kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı...Vatandaşlar tatbikatı ağzı açık izledi

10.05.2022 09:07

Son dakika haberlerine göre Adana'da trafik kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Adana'da trafik kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı...Vatandaşlar tatbikatı ağzı açık izledi

ADANA Adana'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Adana Büyükşehir Belediyesi Can-Kur ekipleri tarafından gerçekleştirilen, trafik kazasına müdahale tatbikatı gerçeğini aratmadı. Bazı vatandaşların korkudan ağzı açık kalırken bazıları da tatbikat olduğunu öğrenince derin bir 'oh' çekti.

Adana'da 7-13 Mayıs Trafik Haftası'nda Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik uygulaması kapsamında trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi. Trafikten Sorumlu Adana İl Emniyet Müdür Yardımcısı Coşkun Akargöl'ün yönettiği tatbikata Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Adana Büyükşehir Belediyesi Can-Kur ekiplerinin ortak çalışmasıyla yapıldı.

Tatbikatta kaza sonucu otomobilde sıkışan yaralılar, ekipler tarafından kurtarıldı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslara taşındı. Senaryo gereği emniyet kemeri takmayıp yere savrulan yaralıyı gören vatandaşlar ise korkuya kapıldı. Bazılarının ağzı açık kalırken bazıları da olayın tatbikat olduğunu öğrenince derin bir 'oh' çekti.

Tatbikatı izleyen Gülay Küçükdere isimli vatandaş, "Allah kimseye göstermesin böyle olayları yani ben tatbikatı bilip izlemesem gerçek zannederdim. Yolda da bazen rastlıyoruz. Çok kötü şeyler bunlar. Senaryo güzel oluşturulmuş. Sık sık yapılması gereken bir şey" dedi.

Tatbikatın ardından açıklamalarda bulunan Vali Yardımcısı Muzaffer Şahiner de, "Emniyet kemeri, hız limitlerine uyulması, yaya geçidinde önceliğin sağlanması konularında bir tatbikat yaptık. Hepimiz trafiğin içinde yaşıyoruz. Kurallara uyulması çok önem arz ediyor. Adana'da 730 bin araç kayıtlı 985 bin sürücü belgesi kayıtlı. Dolayısıyla hepimiz hayatın içinde trafikte iç içeyiz" dedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Aydın Şahin ise tatbikatın amacının emniyet kemerinin önemini anlatmak olduğunu belirterek, "Emniyet kemeri ağır yaralanmaların yüzde 60'ını ölümlü kazaların yüzde 45'ini önlediğini biliyoruz. Bugün burada yaptığımı tatbikatta da sürücü yada yolcunun araç içerisinde güvenliğini sağlamak için emniyet kemeri takılmasının önemini anlattık" diye konuştu.

Son dakika haberleri: Adana'da trafik kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı...Vatandaşlar tatbikatı ağzı açık izledi
Son dakika haberleri: Adana'da trafik kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı...Vatandaşlar tatbikatı ağzı açık izledi
Son dakika haberleri: Adana'da trafik kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı...Vatandaşlar tatbikatı ağzı açık izledi
Son dakika haberleri: Adana'da trafik kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı...Vatandaşlar tatbikatı ağzı açık izledi
Son dakika haberleri: Adana'da trafik kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı...Vatandaşlar tatbikatı ağzı açık izledi
Son dakika haberleri: Adana'da trafik kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı...Vatandaşlar tatbikatı ağzı açık izledi
Son dakika haberleri: Adana'da trafik kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı...Vatandaşlar tatbikatı ağzı açık izledi
Son dakika haberleri: Adana'da trafik kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı...Vatandaşlar tatbikatı ağzı açık izledi
Son dakika haberleri: Adana'da trafik kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı...Vatandaşlar tatbikatı ağzı açık izledi
Son dakika haberleri: Adana'da trafik kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı...Vatandaşlar tatbikatı ağzı açık izledi
Son dakika haberleri: Adana'da trafik kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı...Vatandaşlar tatbikatı ağzı açık izledi

YORUMLAR
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Trafik kazası tatbikatı yapıldı Trafik kazası tatbikatı yapıldı Bozdoğan MYO'da yangın ve acil afet tatbikatı yapıldı Bozdoğan MYO'da yangın ve acil afet tatbikatı yapıldı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Adana'da trafik kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı...Vatandaşlar tatbikatı ağzı açık izledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Adana'da trafik kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı...Vatandaşlar tatbikatı ağzı açık izledi - Son Dakika
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