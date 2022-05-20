Adana'da trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü - Son Dakika
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Adana'da trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

20.05.2022 15:11
Adana'da trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

Adana'nın Kozan ilçesinde, kullandığı elektrikli bisiklete otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, 3 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde, kullandığı elektrikli bisiklete otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, 3 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kozan-Adana kara yolunda, 17 Mayıs'taki trafik kazasında ağır yaralanan Cumali Değirmenci (56), tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımdaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ailesi ve yakınlarına teslim edilen Değirmenci'nin cenazesi, Kozan Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Değirmenci'nin kullandığı 01 AEK 049 plakalı elektrikli bisiklete R.K. yönetimindeki 01 EPM 85 plakalı otomobil 17 Mayıs'ta çarpmış, ağır yaralanan Cumali Değirmenci ambulansla kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi'nden Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü R.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü - Son Dakika


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