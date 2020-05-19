Adana'da trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza yağdı - Son Dakika

Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri ise, sosyal mesafe kurallarına uymayan 8 kişiye 6 bin 312 TL ceza uyguladı. - ADANA

Yapılan trafik uygulamasında, 311 araç kontrol edildi. Bunlardan 98'ine para cezası uygulandı. Ehliyetsiz araç kullanan 10, kask takmayan 38 sürücü, emniyet kemeri ihlalinden 2, seyir halinde cep telefonuyla konuşmadan 47, aracında arbartı egzoz bulunan 3, yüksek sesle müzik dinleyen 5 kişiye para cezası uygulandı. Kontrol edilen araçlardan 3 tanesi ise trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, uygulama düzenlendi. Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı üzerinde yapılan denetimler polis ekipleri motosiklet ve otomobil sürücülerini durdurdu. Araçların içlerini aranırken sürücüler ve yanında bulunan kişilerinde üzerleri arandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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